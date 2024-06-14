Seymour Duncan STHR-1 フロント、リアセット

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商品詳細
SeymourDuncanSTHR-1フロント、リアセットになります。テープがはげてる部分があり、状態はあまり良くありませんが、音は出ていました。テレキャスターでハムバッカーの音を出したい方におすすめです。新品で二つ揃えると3万円以上します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce100555.html
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