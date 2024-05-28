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- 【美品】トランスフォーマー バンブルビー 貯金箱 ヘッドフィギュア USJ
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商品詳細
トランスフォーマーバンブルビー海外で販売していた、ヘッドフィギュア型の貯金箱です。箱なし本体のみの出品になります。自宅保管品なので小さなスレ等はありますが、目立つキズや汚れはなく綺麗な状態です。ボタンを押すと目のライトが光り、音声も流れること確認できました。■サイズ縦18cm横16cm奥行き14mなにかご質問等ありましたらコメント欄までお願いしますm(__)m
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