0918/専用ページ オーダー 名前 うちわ 文字 連結

発送予定日 9/20配色文字→CS白ふち①→CS黒ふち②→CSパステルブルー大ふち→グリッター②スカイブルー装飾→3グリッター①ピンク3つ散りばめ→22グリッター①ピンク「み」の上→17CS黒「み」の穴の中文字補強→有(有の場合→)厚紙0.6㍉折り畳み→無必着日と都道府県→10月4日までSNS掲載→可⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⚠︎商品について⚠︎⚪︎購入後お客様都合でのキャンセルや変更はお受け出来かねます。⚪︎うちわやボード本体はつきません。⚪︎切る作業はカッティングマシーンを使用しています。⚪︎シートよりも大きいサイズの場合繋ぎ合わせての作成となります。⚪︎丁寧に製作しておりますがハンドメイドなため細かな気泡やダストの混入・シート表面の擦れ・多少のずれ等生じる可能性がございます。⚪︎梱包後のサイズによって発送方法を変えていますので、購入後にゆうゆう⇔らくらくとで変更することがございます。【サンプルについてのお願い】事前にフォント見本を5種類までお出しすることできます。サンプル作成後のフォント変更、あまりに多くのサンプル作成依頼はご遠慮ください。うちわ屋さん みょん



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