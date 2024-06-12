

【5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YSL-455G テナートロンボーン ヤマハ YSL455G 【5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YSL-455G テナートロンボーン ヤマハ YSL455G



YAMAHA テナートロンボーン 400シリーズ YSL-455G YAMAHA テナートロンボーン 400シリーズ YSL-455G



調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン- 調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン-



調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン- 調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン-



YAMAHA YSL-455G【新品】【テナートロンボーン】【400シリーズ ... YAMAHA YSL-455G【新品】【テナートロンボーン】【400シリーズ ...



調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン- 調整美品】YAMAHA YSL-455G テナートロン-



YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-455G テナートロンボーン ゴールドブラスベル B ... YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-455G テナートロンボーン ゴールドブラスベル B ...



YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-354 テナートロンボーン 送料無料 | サウンドハウス YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-354 テナートロンボーン 送料無料 | サウンドハウス



YAMAHA(ヤマハ) / YSL455G ヤマハ/YSL455G/B♭テナートロンボーン ... YAMAHA(ヤマハ) / YSL455G ヤマハ/YSL455G/B♭テナートロンボーン ...



YAMAHA YSL-455G テナートロン YAMAHA YSL-455G テナートロン



爆買い最新作 ヤフオク! - YAMAHA YSL-455G トロンボーン 管器 ケース ... 爆買い最新作 ヤフオク! - YAMAHA YSL-455G トロンボーン 管器 ケース ...



Amazon | ヤマハ YAMAHA トロンボーン YSL-455G | トロンボーン | 楽器 ... Amazon | ヤマハ YAMAHA トロンボーン YSL-455G | トロンボーン | 楽器 ...



YSL456G テナーバストロンボーン YSL456G テナーバストロンボーン



5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YSL-456G テナーバス ... 5年保証】【吹奏楽手帳プレゼント♪】 YAMAHA YSL-456G テナーバス ...



YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-456G テナーバストロンボーン ゴールドブラス ... YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-456G テナーバストロンボーン ゴールドブラス ...

YAMAHAYSL-455GテナートロンボーンHERCULESの専用スタンド付き(8,000円相当)定価：148,500円【商品状態】自然使用に伴う小さなスレや小さな錆が見られる箇所はありますが、目立つ凹みなどは見られておらず全体的に綺麗な状態です。リペアマンによる全体調整済。菅内洗浄の他、スライド・抜き差し調整も行って頂きましたので、スライド動作違和感なくスムーズです。すぐにご使用頂ける状態でお届けします！！455は非常に吹きやすく、また安心のYAMAHA製ですのでこれから始められる方には自信を持ってお勧めできるお品です。付属品はハードケース、マウスピース、トロンボーンスタンド(HERCULES)、クリーニングロッド、その他お手入れセットが付属します。付属品も充実しており、調整済の良品は滅多に出品されるものではありませんので、ぜひこの機会にお買い求めください。写真をよくご確認頂き、調整美品ではありますが、あくまで中古品であることはご理解の上ご購入ください。