SHINee　グッズ

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商品詳細
SHINeeFROMNOWON ☆ショルダーストラップFIVE ☆オーラス代々木タッセルファンイベントグッズ ☆キーホルダー ☆カードケース2ヶ ☆FC限定 メモ帳 ☆FC限定 ワッペンシール ☆クリアバッグ(外装に破れあり、本体は美品) ☆フラットポーチSMTOWN ☆ワッペンポーチ ☆カップスリーブ(凹みあり) 写真参照 ☆ミニビーチボールストラップ ☆ミニボトル(洗ってそのまま保管) ☆キーケース ☆タトゥーシール ☆SHINee 2011年 カレンダー (開封済未使用)SHINeeWORLD2017specialedition ☆ブレスレット計17点写真を撮るため開封したものもありますが、すべて新品未使用です！未使用ですが、素人保管の為、ご理解の上ご購入お願いします。定価以下！即購入オッケー！バラ売り❌グッズシャイニーオニュジョンヒョンキーミンホテミン
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