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【シュリンク付き】レイジングサーフ　1BOX
商品番号 M98345266922
商品名

【シュリンク付き】レイジングサーフ　1BOX
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページをご覧いただきありがとうございます！【商品概要】強化拡張パック　レイジングサーフ　1box・シュリンク付きです。運良くかなりの数を抽選で手に入れたので、一部を欲しい方にお譲りできたらと思います！【商品の状態】凹み等特に見当たらなく美品かと思われます。状態の詳細は商品写真からご確認お願いします！【梱包・発送】緩衝材で丁寧に梱包し、発送致します！#ポケモン#ポケモンカード#強化#拡張#パック#レイジング#サーフ#箱#box#BOX#シュリンク#つき#新品#未開封#即日発送
http://narcologia.ru/goods/response140642.html
http://narcologia.ru/goods/enquire418689.html
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