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マイメロディ ひみつのドレッサールーム コンプリートセット
商品番号 G50553117797
商品名

マイメロディ ひみつのドレッサールーム コンプリートセット
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全8種類フルコンプリートセット外箱、内箱完全未開封の新品です。2019年10月発売現在廃盤商品となり、大変レアなものになります。バラ売り不可1.マイメロのお気に入り2.コスメのお勉強3.コーディネートに悩んじゃう4.アレンジだって乙女のたしなみ5.ときめき新色ネイルカラー6.マイメロとおそろいコスメ7.とっておきのアクセサリー8.気分は憧れプリンセスリーメント
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