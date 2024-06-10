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【値下】Marcinkiewcz トランペットマウスピース E.3/3C
商品番号 X76733669930
商品名

【値下】Marcinkiewcz トランペットマウスピース E.3/3C
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外側には小な打痕キズが付いています、写真を参照ください。シャンク部分は凸はないので、問題なくそのまま使用できます。中古品ですのでご理解のある方の、ご購入をお願い致します。サイズ内径：17.20　カップ深さ：10.92　参考として：サイズはBach3Cに近いですが、カップは浅いです。質問がありましたら気軽にコメントください、お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/seamless496329.html
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