【値下】Marcinkiewcz トランペットマウスピース E.3/3C

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マーシンキウィッツ MS-3 トランペット用マウスピース - FREEMAN 金 ... マーシンキウィッツ MS-3 トランペット用マウスピース - FREEMAN 金 ...

外側には小な打痕キズが付いています、写真を参照ください。シャンク部分は凸はないので、問題なくそのまま使用できます。中古品ですのでご理解のある方の、ご購入をお願い致します。サイズ内径：17.20 カップ深さ：10.92 参考として：サイズはBach3Cに近いですが、カップは浅いです。質問がありましたら気軽にコメントください、お待ちしております。