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ポケモンカード151 合計10パック(新品匿名発送)
商品番号 U20523780530
商品名

ポケモンカード151 合計10パック(新品匿名発送)
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,682 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード強化拡張パック151のパック合計10個セットの出品です。詳細ポケモンカード151パック10個ポケモンセンターで購入制限の10パック購入したものでサーチやすり替え等は一切しておりません。購入時のレシートも保管してるので希望者は連絡おねがいします。発送は匿名発送のゆうゆうメルカリ便です。#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#トレカ#強化拡張パック#151#BOX#パック#エリカ#ピカチュウ#ミュウ#サポート種別...パック・ボックスシリーズ...スカーレット\u0026バイオレットセット...強化拡張パックポケモンカード151
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