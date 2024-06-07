最終値下げ！海賊戦隊ゴーカイジャー　ゴーカイブルー／ジョー・ギブケン　ペンダント

◆海賊戦隊ゴーカイジャー ゴーカイブルー／ジョー・ギブケン ペンダント海賊戦隊ゴーカイジャー10周年記念で発売された、劇中で、山田裕貴さん演じる、ゴーカイブルー（ジョー・ギブケン）が着用しているペンダントです。取り出してみたりはしていましたが、特に傷等はありません。自宅保管という点はご理解ください。〔素材〕ペンダントトップ：真鍮/ラッカー塗装チェーン部分：真鍮（古美）〔サイズ〕ペンダントトップ：縦56ｍｍ×46ｍｍチェーン部分：66ｃｍ



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