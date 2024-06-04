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ジニー・キム　限定版画『テーブルの上のカラー』直筆サイン、ED、証明書あり
商品番号 L40772160704
商品名

ジニー・キム　限定版画『テーブルの上のカラー』直筆サイン、ED、証明書あり
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。ジニー・キム　JeannieKimm「〜テーブルの上のカラーⅡ〜」版画　直筆サイン・エデション付ジクレーED21/140(☆このNoの版画はメルカリのみの出品です)証明書あり画集OilpaintcollectionⅡP1掲載作品SGS(部分)シートサイズ　430×285mm新品のフレームにセットしました。ホワイト　木製アクリル板　マット付サイズ　約385×561×14mmシート参考価格:42000円画像には写り込みがあります。版画は保管品です。シミや汚れなく、キレイな状態ですが写真でご確認下さい。素人検品のため見落としがあるかもしれません。神経質な方の購入はご遠慮下さい。ご理解いただける方はご検討よろしくお願い致します。「自然の美しさと平和と愛を色で表現できる喜びで、色と色の出会いによって美しい自然を表現し、目で見ることができない空気と風を表現し、心と”生’を表現して、詩を書く気持ちで、出会いと別れ、そして愛とせつなさを描こうと努めました。」JeannieKimmベルナール・カトランから、花の絵にフォーカスして描く事を後押しされ、そこに焦点を当てた事で日本人の心に響く絵を描いた作品の数々は、多くの方の生活を豊かにし、柔らかな愛の波動、癒しのエネルギーが溢れています。ジニー・キム1945年　韓国・ソウルで生まれる。1968年　ソウル国立音楽大学卒業。1972年　アメリカ・ニューヨーク州立大学美大デザイン科修了。1981〜83年　カナダ・バンクーバー・エミリー・カー・アート・カレッジ　　　　　　にてリトグラフの研究。1982〜83年　カナダ政府主催の美術展にて金賞を受賞。1984年　カナダ政府主催の美術展にて大賞。1990年　東京アートエキスポ招待出典。1991年　東京インターナショナル・アート・ショー(TIAS)に　　　　招待作家として招かれる。その他、カナダ、アメリカ、フランスにて多数の個展を開催。日本では各地の百貨店、アートギャラリーにて原画、版画展を開催。#ジニーキム　#花の絵　#版画　#風水　#黄色　#開運　#インテリア
http://narcologia.ru/goods/perpetual716046.html
http://narcologia.ru/goods/financier223560.html
http://narcologia.ru/goods/pompous769123.html
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