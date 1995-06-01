ペイジ＆プラント　1995ツアーＴシャツ

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（私は福岡公演を観に行きました。マリンメッセ福岡で開催されました）使用済み中古です。カラーはブラックです。サイズはＬです。平置き タテ約７１センチ、ヨコ（脇下）約５５センチです。着用回数少ないですが、約２５年以上前に購入した、かなり年代モノです。経年劣化考慮して傷汚れ有りとしております。ゆうパケットにて発送いたします。