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プロレスフィギュア　三沢光晴　小橋建太　MOGURA HOUSE
商品番号 C88254886627
商品名

プロレスフィギュア　三沢光晴　小橋建太　MOGURA HOUSE
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プロレスフィギュア　三沢光晴　小橋建太　MOGURAHOUSEの出品です。プロレスリングNOAHが設立されてモグラハウスから第一弾として販売されたものと記憶しています。２個セットでの出品となります。即購入OKです。
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