【墨研】端渓硯◆端渓板硯瑞雲紋 新坑◆使用品◆中国美術 書道具 文房四宝 老坑

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端渓硯（老坑）



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書道・習字用品···硯中国硯端渓板硯瑞雲紋、新坑○縦200×横147×厚み34(mm)重量2,211g○唐木箱、上箱付属○当時の￥99,800の価格シールが貼られています。※日本の輸入業者が貼ったものなので余り参考になりませんが、、●新坑(山坑)の端渓石ですので、石質は旧坑と比べると比較的荒く、固い唐墨を磨るのには良いかと思います。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。