津軽三味線 綾杉胴 鼈甲 撥 二本溝 東さわり 紅木 ハードケース 太棹 トチ

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津軽三味線太棹正寸子持綾杉胴鼈甲撥べっ甲犬皮津軽張り東さわり紅木5分大胴りんどうリンドウ重量のある良い棹です♪二枚溝二本溝津軽義太夫★良い三味線を安く手に入れる方法！皮破れ品をメンテナンスすれば高級三味線が格安で手に入ります！★★★三味線ご購入特典★★★有名三味線修理専門店での皮張替えを10%割引にてご紹介出来ます！皮張り替えは時価になりますので価格は変動しますが基本的にネット上で掲載されている価格から10%オフでご紹介可能です！ご購入後にご紹介させて頂きますのでお得意先が無い場合などは是非ご相談下さいませ！例）津軽両面Bランク犬皮張替え44,000円→10%OFFの39,600円（税込）皮のランクはAが最上位からDまで◆サイズ重量◆長さ約101cm棹上部幅 約30mm胴 長手21.8cm、短手20cm重量棹1,104g胴1,540gかなり重量があります♪(多少の誤差はご容赦ください。)◆付属品◆胴かけ音緒ハードケースハードケースの鍵ソフトケース糸多数紅木宇柄面取糸巻き3本舎利駒3つ鼈甲ばち音調子滑り止めメンテナンスクロス手書きの楽譜◆状態◆●天神月形の先はカケも無く綺麗です。●糸倉金具もしっかりしています。●上駒金具もしっかりしています。●上棹特に目立った傷はありません。美品です。●中棹特に目立った傷はありません。美品です。●下棹特に目立った傷はありません。美品です。●中木特に目立った傷はありません。美品です。●胴本体は特に目立った傷はありません。美品です。●綾杉胴三味線の綾杉とは、三味線の演奏に使用される材料の一つで、縦に細かな模様の入った美しい木材です。綾杉は弾力性が高く、音が響きやすいことから三味線の本体に使用されることが多く、鳴りやかな音色を生み出します。他にも三味線本体多数出品中です！ ↓#お琴三味線の部屋PleaseuseoverseasdeliveryservicessuchasBuyeeifyouhopeforInternationalshipment.