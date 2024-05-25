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【新品】King Gnu CREST 2WAY TOTE BAG トート
商品番号 S18732732395
商品名

【新品】King Gnu CREST 2WAY TOTE BAG トート
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。KingGnuのトートバッグです。購入したままクローゼット保管していました。保管時のシワがついています。画像をご確認ください。［サイズ]　H400mm×W430mm×マチ120mm☆小さく畳んで発送します☆#KingGnu#キングヌー#トートバッグ
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