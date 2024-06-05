ジャンク品 フォトジェニック ストラトギター ホワイト

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商品詳細
☘️☘️ご覧いただきありがとうございます☘️即購入○値下げ交渉受け付けてます❗️以前に中古で購入したギターになります。アウトプットジャックとナットが壊れています。ひび割れあります。パーツでお使い頂けるかもしれません。ペグとネックをプチプチで巻いて、ソフトケースに入れて、その上からプチプチとダンボールに入れて郵送致します。
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