ジャンク品 フォトジェニック ストラトギター ホワイト

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☘️☘️ご覧いただきありがとうございます☘️即購入○値下げ交渉受け付けてます❗️以前に中古で購入したギターになります。アウトプットジャックとナットが壊れています。ひび割れあります。パーツでお使い頂けるかもしれません。ペグとネックをプチプチで巻いて、ソフトケースに入れて、その上からプチプチとダンボールに入れて郵送致します。