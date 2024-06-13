【 新品 】Magic Mixies マジックミクシーズ 大釜 魔法 ピンク

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【新品】MagicMixiesマジックミクシーズ大釜インタラクティブ50以上の音と反応（ピンク）SNSで人気の海外限定おもちゃです！新品未使用品！誕生日やクリスマスプレゼントにも選ばれている商品です。【商品説明】・魔法の言葉「MAGICUSMIXUS」を唱えて、驚きの魔法を体験！・大釜から煙が上がったら、中からポンッ！と可愛いミクシーが出現します。ミクシーは呪文を唱えるのが大好きで、宝石が光ると願いを叶えてくれるかもしれません！・マジックミクシーズには、必要な魔法の材料とポーションを調合するための特別な杖が付属しています。・ミクシーと魔法の大釜には、50以上の音とリアクションが用意されています。・商品等に記載の言語は英語になります。マジックミキシーズ