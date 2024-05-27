CE67輪島本堅地 鴨市蔵謹製山水沈金沈朱黒塗高足会席膳五客 四方卓上木製茶懐石

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】【同梱不可】「能登輪島極上本堅地鴨市蔵謹製山水沈金刻沈朱黒塗高足会席膳五客共箱証紙」輪島が誇る塗りの良い黒塗高足膳、沈朱沈金山水図の雰囲気良いお品でございます。証紙５枚、共箱付。【寸法】幅約36.2cm×36.2cm高さ約15cm※誤差はご了承願います【状態】経年によるスレ、小キズ、ヨゴレ等の使用感はありますが全体的に良好なお品でございます。一客足にヒビが見受けられますが反対側への貫通はなく、ぐらつきもなく使用に問題はありません(画像7下参照)。気になるガタツキなし。証紙にヨゴレ、ヤブレあり。木箱にヨゴレ、持ち手外れ等のイタミあり。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#銚子#酒器#水注#湯桶#膳#盆#長方#四方#松#10k403g5k203