- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、灰器の内側に経年による汚れがあります。灰器の縁に小さな欠けらしき痕があります（写真⑱⑲参照）灰匙の表裏には経年による小傷、小さな汚れがあります。主観では綺麗な商品かと思われます。肉眼で確認できる範囲で画像は撮影しましたが、見落とし他あるかもしれません。その他、画像をご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。 神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】『灰器』直径約18.3㎝ 高さ約8㎝『灰匙』長さ約21.5㎝ (採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。、
http://narcologia.ru/goods/response977442.html
http://narcologia.ru/goods/approximate583620.html
http://narcologia.ru/goods/kindness101505.html
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
http://narcologia.ru/goods/response977442.html
http://narcologia.ru/goods/approximate583620.html
http://narcologia.ru/goods/kindness101505.html
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）
【茶道具】大野瑞峰造 萩灰器（共箱）炉用灰匙（紙箱）