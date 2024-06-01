DW-2002 　ツインペダル

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商品詳細
レベル···初心者DW-2002シングルチェーンドライブ ダブルペダル【DW2000シリーズフットペダル】ビギナー向、シングルチェーンドライブツインペダル。シングルチェーンドライブならではの軽やかな踏み心地に加え、アンダープレートを装備しているので、安定したフットワークを楽しめます。初めてペダルを買う方にもオススメ。付属品チューニングキー専用の箱で出品します。状態は写真の通りです動作には問題はございません即購入⭕️#DW#ツインペダル
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