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DW-2002 　ツインペダル
商品番号 J20511027872
商品名

DW-2002 　ツインペダル
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レベル···初心者DW-2002シングルチェーンドライブ　ダブルペダル【DW2000シリーズフットペダル】ビギナー向、シングルチェーンドライブツインペダル。シングルチェーンドライブならではの軽やかな踏み心地に加え、アンダープレートを装備しているので、安定したフットワークを楽しめます。初めてペダルを買う方にもオススメ。付属品チューニングキー専用の箱で出品します。状態は写真の通りです動作には問題はございません即購入⭕️#DW#ツインペダル
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