ZTMY FCTR Glossy Black Jacket

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ずっと真夜中でいいのに。「鷹は飢えても踊り忘れず」のツアーグッズのジャケットです。発売時に公式サイトで購入しました。刺繍もとても豪華で可愛いジャケットなのですが、着こなせないため出品します。薄いエナメルのような素材でシャカシャカ系の生地です。試着のみのほぼ新品です。※着た時の左側の裾のゴムを飼い猫に噛まれてしまい、画像9枚目のような状態になっているため、「やや傷や汚れあり」にしています。ご理解の上ご検討ください。男女兼用XLサイズ。当方身長169cmでお尻が隠れるくらいの丈です。質問等ありましたらお気軽にどうぞ(..)カラー···ブラックフード···フードなしずとまよACAね人気グループ···ずっと真夜中でいいのに。