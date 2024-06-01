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ZTMY FCTR Glossy Black Jacket
商品番号 V65036707842
商品名

ZTMY FCTR Glossy Black Jacket
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずっと真夜中でいいのに。「鷹は飢えても踊り忘れず」のツアーグッズのジャケットです。発売時に公式サイトで購入しました。刺繍もとても豪華で可愛いジャケットなのですが、着こなせないため出品します。薄いエナメルのような素材でシャカシャカ系の生地です。試着のみのほぼ新品です。※着た時の左側の裾のゴムを飼い猫に噛まれてしまい、画像9枚目のような状態になっているため、「やや傷や汚れあり」にしています。ご理解の上ご検討ください。男女兼用XLサイズ。当方身長169cmでお尻が隠れるくらいの丈です。質問等ありましたらお気軽にどうぞ(..)カラー···ブラックフード···フードなしずとまよACAね人気グループ···ずっと真夜中でいいのに。
http://narcologia.ru/goods/Persia80688.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate337648.html
http://narcologia.ru/goods/plaque309607.html
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