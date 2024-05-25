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雰囲気良し♡古き端渓硯(*´-`)No.240
商品番号 Y51119651050
商品名

雰囲気良し♡古き端渓硯(*´-`)No.240
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イイ感じの風格ある端渓硯彫刻も清々しく可愛らしいデザイン側面や裏側に味がありとっても魅力的(*´꒳`*)使用していた古いものをキレイに整えましたさらさらしてスベスベしていて磨墨感も良好です♪お箱は古さで痛み気味…きっと40年前ぐらいに入手したお品お気に入りだったのかな〜と思いますお好きな方にお譲りします♡たて　　　19.0㎝よこ　　　10.6㎝厚さ　　　2.5㎝重さ　　　925g箱込み　　1385g書道・習字用品···硯
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