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矢沢永吉　武道館150回記念スペシャルビーチタオル
商品番号 I95270702373
商品名

矢沢永吉　武道館150回記念スペシャルビーチタオル
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年末　矢沢永吉の武道館150回を記念したスペシャルビーチタオル。矢沢永吉の体調不良により中止になり　幻になった日を記述した商品です。買って送られた状態での発送になります。よろしくお願いします。人気ソロアーティスト···矢沢永吉グッズ種類···タオル/ハンカチ
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