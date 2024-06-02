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- 佐藤哲郎 油彩「寒椿」
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商品詳細
油彩F6号作品名 寒椿作家 佐藤哲郎1924年宮城県生、児島善三郎に師事 モダンアート協会会員作品は良好、額はラーソン・ジュールの新額(木製)です。かぶせ箱(ダンボール)付きこの絵は点描と言う技法で描かれています。
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