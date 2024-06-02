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佐藤哲郎　油彩「寒椿」
商品番号 D44643259419
商品名

佐藤哲郎　油彩「寒椿」
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

油彩F6号作品名　寒椿作家　佐藤哲郎1924年宮城県生、児島善三郎に師事　モダンアート協会会員作品は良好、額はラーソン・ジュールの新額(木製)です。かぶせ箱(ダンボール)付きこの絵は点描と言う技法で描かれています。
http://narcologia.ru/goods/stepchild568852.html
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