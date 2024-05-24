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仮面ライダーセイバー DX刃王剣クロスセイバー
商品番号 U79677386560
商品名

仮面ライダーセイバー DX刃王剣クロスセイバー
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,604 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仮面ライダーセイバーの最強フォームに変身するための聖剣です。●DX刃王剣クロスセイバー動作確認済みです。聖剣ソードライバー（バックル）やワンダーライドブックがあれば連動遊びができます。子供が遊んでいたものなので使用感はありますが、まだまだ普通に遊べます。
http://narcologia.ru/goods/response768142.html
http://narcologia.ru/goods/capitation188608.html
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[バンダイ] DX刃王剣クロスセイバー
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仮面ライダーセイバー DX刃王剣クロスセイバー | toyplanet online shop
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