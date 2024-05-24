仮面ライダーセイバー DX刃王剣クロスセイバー

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商品詳細
仮面ライダーセイバーの最強フォームに変身するための聖剣です。●DX刃王剣クロスセイバー動作確認済みです。聖剣ソードライバー（バックル）やワンダーライドブックがあれば連動遊びができます。子供が遊んでいたものなので使用感はありますが、まだまだ普通に遊べます。
http://narcologia.ru/goods/response768142.html
http://narcologia.ru/goods/capitation188608.html
http://narcologia.ru/goods/procurement536833.html
[バンダイ] DX刃王剣クロスセイバー
DX刃王剣クロスセイバー｜仮面ライダーおもちゃウェブ｜バンダイ公式サイト
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