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希少　メカバズライトイヤー　フィギュア
商品番号 B11188321228
商品名

希少　メカバズライトイヤー　フィギュア
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2つのサイトで出品中売り切れの際はご了承ください珍しいタイプのバズライトイヤーですこれバズですかね？情報がなくて調べられません25年くらい前に購入たぶんディズニーランド内で高さ15cmくらいですビールは付属しません汚れて見えますが、こんな感じのデザインなのかもしれませんバズーカの横を引っ張ると赤いところがくるくる回ります素人保管の品です発送後の返品はお断りしております質問など遠慮なくどうぞ！#メカバズライトイヤー#トイストーリー#希少#ディズニー
http://narcologia.ru/goods/recommended334190.html
http://narcologia.ru/goods/unusable40374.html
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