小池美波 ライブパフォーマンスピンク キャンプ 卒コン 生写真 12種コンプ

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商品詳細
櫻坂46生写真「W-KEYAKIFES.2021」ライブパフォーマンスピンク衣装2022年キャンプコーディネート衣装「渡邉理佐卒業コンサート」衣装小池美波フルコンプリート計12枚ヨリチュウ座りヒキ状態:新品トレ品なし目立つ傷汚れなし開封後スリーブに入れて保管しておりました。神経質な方はお取引お控えください。梱包:スリーブに入れてA6硬質ケースにて折れ防止、水濡れ防止して発送致します。ゆとりをもった梱包を希望される方は、スリーブなしまたは＋50円で硬質ケース追加が可能です。即購入可能です⭕️商品説明文転載・流用禁止↓他出品を検索できるタグです。#Rinko小池美波#Rinko櫻坂46#LIVE衣装#スワリ#卒コン#ケヤフェス#富士急#WKEYAKIFES2021#WKEYAKIFES2022
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