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①玄淵　南松園製　未使用　箱なし
商品番号 B24952197769
商品名

①玄淵　南松園製　未使用　箱なし
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,071 円
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商品詳細

◆奈良　南松園製(みなせ筆本舗取り扱い)◆菜種油煙純菜種油煙墨で、伸びが良く濃墨では純黒、淡墨では上品で趣のある茶系の黒です。◆65g(未使用)◆昭和62年11月　購入　(現在の定価12000円)師範だった父が購入、保管していたものです。お箱はありませんが、割れないように小物専用ダンボール箱に入れて発送いたします。#TANYA書道具#奈良墨#古墨
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墨 固形墨 南松園製 | ならや本舗 オンラインショップ ｜東京 五反田

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