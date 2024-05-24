①玄淵　南松園製　未使用　箱なし

◆奈良 南松園製(みなせ筆本舗取り扱い)◆菜種油煙純菜種油煙墨で、伸びが良く濃墨では純黒、淡墨では上品で趣のある茶系の黒です。◆65g(未使用)◆昭和62年11月 購入 (現在の定価12000円)師範だった父が購入、保管していたものです。お箱はありませんが、割れないように小物専用ダンボール箱に入れて発送いたします。#TANYA書道具#奈良墨#古墨



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