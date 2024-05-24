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- ①玄淵 南松園製 未使用 箱なし
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商品詳細
◆奈良 南松園製(みなせ筆本舗取り扱い)◆菜種油煙純菜種油煙墨で、伸びが良く濃墨では純黒、淡墨では上品で趣のある茶系の黒です。◆65g(未使用)◆昭和62年11月 購入 (現在の定価12000円)師範だった父が購入、保管していたものです。お箱はありませんが、割れないように小物専用ダンボール箱に入れて発送いたします。#TANYA書道具#奈良墨#古墨
http://narcologia.ru/goods/providence770494.html
http://narcologia.ru/goods/recycling960114.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect626370.html
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奈良 南松園 上菜種油煙墨
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墨 固形墨 南松園製 | ならや本舗 オンラインショップ ｜東京 五反田
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奈良 南松園 上菜種油煙墨
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