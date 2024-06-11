御所籠　皆具揃　籠和田鱗司造

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商品詳細
種類...茶道具籠は全体的に綺麗にしてます。中の道具、茶碗は使用品のようですがキズはありません。棗、茶筅筒、巾箱 木製です。古ふくさは４枚とも綺麗にしてます。茶杓はいも茶杓です。共箱は変色があります。画像判断よろしくお願いします。
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