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御所籠　皆具揃　籠和田鱗司造
商品番号 X17372871439
商品名

御所籠　皆具揃　籠和田鱗司造
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具籠は全体的に綺麗にしてます。中の道具、茶碗は使用品のようですがキズはありません。棗、茶筅筒、巾箱　木製です。古ふくさは４枚とも綺麗にしてます。茶杓はいも茶杓です。共箱は変色があります。画像判断よろしくお願いします。
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