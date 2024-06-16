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クラビノーバYAMAHA CLP575 14年式
商品番号 S99917422717
商品名

クラビノーバYAMAHA CLP575 14年式
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 29,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···電子ピアノアクセサリー・パーツ···椅子クラビノーバ　14年式です。目立つ汚れ等はありません。全ての音がでます。ヘッドホンは付属のものが壊れてしまい、違うものを使用していました。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement122899.html
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