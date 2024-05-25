フェンダージャパン　ストラトキャスター　テキサススペシャル

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Fender島村楽器限定モデル！ST62-22TX！ストラトキャスター買取入荷 ... Fender島村楽器限定モデル！ST62-22TX！ストラトキャスター買取入荷 ...



fender japan ストラトキャスター テキサススペシャル搭載 最高 20400 ... fender japan ストラトキャスター テキサススペシャル搭載 最高 20400 ...



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Fender Japan ST62G-80TX 税込販売価格 ￥82,800- 中古 テキサス ... Fender Japan ST62G-80TX 税込販売価格 ￥82,800- 中古 テキサス ...



2007年FENDER JAPAN ST62-TXテキサススペシャルTexas Special ... 2007年FENDER JAPAN ST62-TXテキサススペシャルTexas Special ...

フェンダージャパン ストラトキャスター テキサススペシャルです。2006年に新品をお茶の水で購入し、自宅内でのみ弾いていたものです。取説、保証書、付属品は全て揃っております。(画像でご確認ください。)フェンダー・ジャパンの中でも人気の高いオールドストラトキャスター仕様でローズウッド指板、テキサススペシャルピックアップを搭載しています。自宅内で弾いたため若干の擦れはありますが、目立ったキズはありません。画像では確認困難かもしれない程度のキズがネック部の4弦ペグ前の角にあります(画像3)。定期的にメンテしてましたのでかなりの美品だと思います。ストリングスは出品時に新品(09)に張り替えました。おまけ:ストリングス1セットとピック1枚を同梱させていただきます。商品の状態は、画像でご確認ください。発送は島村楽器で売っているエレキギター用ダンボールにソフトケースに入った状態で緩衝材を入れてヤマト運輸から発送させていただきます。送料込の価格です。中古品に理解のである方のみ、よろしくお願いします。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterアクセサリー・パーツ···ケース