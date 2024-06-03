人間国宝 三代 山田常山 酒器セット 徳利2 盃5 常滑焼 朱泥

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実家を片付けていて出てきました。人間国宝三代山田常山の酒器、徳利2個と盃5個セットです。頂きものだったようで古い物ですが、使用した形跡はありませんでした。桐箱にもくるんであった布にも押印があります。写真1・2・9でご確認ください。また説明書きもありましたので同梱します。盃の裏には「常山」の刻印があります写真7でご確認ください。自己検品では目立った傷・汚れ・割れはありませんでした。箱・布に劣化は見られますが、お品はきれいな状態です。長期自宅保管品であることをご了承いただける方にお譲りできれば幸いです。サイズ★徳利口径：長部5.4短部5高さ：13.3★猪口口径：5.3高さ：3単位はすべてcm、計測の多少の誤差はご容赦ください。#酒器#工芸品#美術品#朱泥#常滑焼#盃#猪口#徳利#人間国宝#山田常山種類...酒器