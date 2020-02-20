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シルバースタインALTA AMBIPOLY REEDS アルトサックス用JAZZ
商品番号 K76172327901
商品名

シルバースタインALTA AMBIPOLY REEDS アルトサックス用JAZZ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,653 円
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商品詳細

SILVERSTEINALTAAMBIPOLYREEDSアルトサックス用リード【JAZZ】硬さ　2.5×1枚メーカー引用ALTAAMBIPOLYREEDS(アルタアンビポリリード)良質なケーンに代わる新素材としてSilverstein(シルバースタイン)が提案する“AMBIPOLYMER(アンビポリマー)”。その“AMBIPOLYMER(アンビポリマー)”から生まれた“ALTAAMBIPOLYREED(アルタアンビポリリード)”はケーン(葦)と同様に水分を吸収し、リードトリマーやヤスリで削って調整することも可能なまったく新しいリードです。”AMBI(アンビ)”にはラテン語で「両方の」という意味があります。まるでケーン(葦)のようなサウンドを持ちつつも、合成リードの長寿命かつ均質であるという特徴も備えた、まさに次世代のリードです。【JAZZタイプ】2～3.5\"CLASSICタイプ\"よりも小さめのヴァンプ、柔らかめのティップとヴァンプフロントが特徴で、オープニングの広いマウスピースを使用する傾向のあるジャズプレイヤー向き。モダンジャズの独創的な演奏のために必要な自由な吹奏感が得られます。JAZZタイプに使用されるのは「A2CANE」という素材で、柔軟性を持ちつつもクリアでフォーカスされたサウンドを生み出します。種類···サックスアクセサリー・パーツ···リード
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