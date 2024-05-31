edwards ES-100PR-Ⅲ SUGIZO プリンス ギター

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LUNASEAのSUGIZOモデルのギターになります。アーム付き。あまり出回っていない指板まで黒に塗装されたモデルです。中古のプリンスギターは明るい茶色の指板が多く、指板塗装のものはかはり少ないかと思います。さらにこのモデルは権利上再生産不可、ESPでこれと全く同じものをオーダーしても40万以上になります。20年以上前のギターのため傷やサビも見受けられますが、年代にしては傷も少ない方かと思います。弦はお好みのものを別途ご用意ください。念の為中古ギターにご理解のある方にご購入いただければ、と思います。値下げ交渉はご遠慮いただき、予算オーバーの方は他をお探しください。