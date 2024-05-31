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商品詳細
LUNASEAのSUGIZOモデルのギターになります。アーム付き。あまり出回っていない指板まで黒に塗装されたモデルです。中古のプリンスギターは明るい茶色の指板が多く、指板塗装のものはかはり少ないかと思います。さらにこのモデルは権利上再生産不可、ESPでこれと全く同じものをオーダーしても40万以上になります。20年以上前のギターのため傷やサビも見受けられますが、年代にしては傷も少ない方かと思います。弦はお好みのものを別途ご用意ください。念の為中古ギターにご理解のある方にご購入いただければ、と思います。値下げ交渉はご遠慮いただき、予算オーバーの方は他をお探しください。
http://narcologia.ru/goods/stair141800.html
http://narcologia.ru/goods/smear564204.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation719424.html
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edwards ES-100PR-Ⅲ SUGIZO プリンス ギター-
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EDWARDS ES-100PR-III SUGIZO Model -BLK- 1990年代製（中古）【楽器 ...
EDWARDS ES-100PR III（中古）【楽器検索デジマート】
edwards ES-100PR-Ⅲ SUGIZO プリンス ギター-
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edwards ES-100PR-Ⅲ SUGIZO プリンス ギター 【新発売】 www.acr ...
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Edwards ES100-PR lll Black 税込販売価格 ￥118,000- 中古 初期LUNA ...
ESP Edwards ES-100PR Black luna sea sugizo type prince style ...
EDWARDS PR-iii SUGIZOモデル [プリンス] -ブラック-(ESP)｜売買された ...
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