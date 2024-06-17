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ポケモンカード ソード 未開封 38パック＋おまけ2パック
商品番号 S10093717001
商品名

ポケモンカード ソード 未開封 38パック＋おまけ2パック
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封未サーチのソード38パック＋タイムゲイザー2パックの出品です。ポケモンスタンドで購入しました。即購入可能です。返品返金不可でよろしくお願いします。ボックスパックシングル···パック種類...ポケモンカード(ポケカ)
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