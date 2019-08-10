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ベガ ストリートファイターII・ディフォルメアクションクロス フィギュア
商品番号 F16828369237
商品名

ベガ ストリートファイターII・ディフォルメアクションクロス フィギュア
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートファイターIIディフォルメアクションクロスベガ紫色消しゴムガチャガチャで出たもので、組み立ててそのまま飾らずに保管していたものです。その為、特に目立った傷等は見当たりませんが、写真にてご確認下さい。他のものとまとめて購入頂ければ送料分、値引き致します。#ゲームグッズの出品#消しゴムの出品#ストリートファイターの出品
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