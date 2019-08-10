ベガ ストリートファイターII・ディフォルメアクションクロス フィギュア

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☆ストリートファイターⅡ´ ディフォルメアクションクロス ダッシュ ...

ストリートファイターIIディフォルメアクションクロスベガ紫色消しゴムガチャガチャで出たもので、組み立ててそのまま飾らずに保管していたものです。その為、特に目立った傷等は見当たりませんが、写真にてご確認下さい。他のものとまとめて購入頂ければ送料分、値引き致します。#ゲームグッズの出品#消しゴムの出品#ストリートファイターの出品