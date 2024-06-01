新品 音叉 ボディチューナー Ｃ256＆Ｇ384 バイオソニックス

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内容：Ｃ256Hz、Ｇ384HZ 新品・未使用品布袋（布袋はカラーの変更がある場合がございます。）説明書（英語）日本語説明書アメリカBIOSONICS社の音叉です。ボディチューナーは最も強力な音叉の組み合わだと言われておりまた、初心用としても理想的な組み合わせです。CとGチューナーは完全５度を作成し、癒しと、より高い意識への入り口を開きます。※完全５度・・・理想的な神経システムチューニングの音程中国の哲学者、老子は完全５度のことを「陰と陽の力の間での普遍的な協和の音」としています。この二本を鳴らし全神経系、心と体のバランスを取り統合させることにより心身の健康へと導きます。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#アンリッシュ