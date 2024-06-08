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ポケモンカード　大量
商品番号 K61841891444
商品名

ポケモンカード　大量
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家にあったポケモンカードを大量出品します。精査していないため、何が何枚入っているのかわかりません。カード全体を重ねた厚さは12センチありました。内訳を出すのが困難なため、「このカードはありますか？」のような質問は避けていただけると幸いです。酷い汚れのものはなさそうですが、年月が経っているためご了承くださいコインのようなカード(2枚目)もお付けします。旧裏ポケカ引退品
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