ポケモンカード　大量

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実家にあったポケモンカードを大量出品します。精査していないため、何が何枚入っているのかわかりません。カード全体を重ねた厚さは12センチありました。内訳を出すのが困難なため、「このカードはありますか？」のような質問は避けていただけると幸いです。酷い汚れのものはなさそうですが、年月が経っているためご了承くださいコインのようなカード(2枚目)もお付けします。旧裏ポケカ引退品