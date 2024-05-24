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- コンガヘッドREMO.NUSKYN.2枚セット.レモニュースキン.
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商品詳細
コンガヘッドREMOのニュースキン2枚セットです。はっきりしたインチが、わかりません。①大きい方内輪21cm外輪24cm②小さい方内輪18cm外輪21cmM9－0715－N5状態は、細かい汚れありで中古品ですが、まだまだ使用可能です。即買い大丈夫です。それではよろしくお願いいたします。#ラテン#コンガ#LP#ドラム#パーカッション種類...ボンゴ
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