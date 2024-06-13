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【入手困難】TC ELECTRONIC CLASSIC 450 ベースアンプ
商品番号 L84290792242
商品名

【入手困難】TC ELECTRONIC CLASSIC 450 ベースアンプ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 24,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6〜7年前にヤフーオークションで購入したものです。自宅でのレコーディングに使用していました、ライブで使用はしていません。動作確認済みです。ヘッドアンプ本体と電源ケーブルのみの出品です。ご参考までにKenKenによる試奏動画とTCELECTRONIC公式ユーザーマニュアルのURLを添付しておきます。----------【KenKenxTCElectronicCLASSIC450試奏＆レビュー】https://www.youtube.com/watch?v=ecGf0CszCq8----------【TCELECTRONIC公式　ユーザーマニュアル】https://toneprints.com/media/216351/tc_electronic_classic450_manual_japanese.pdf
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