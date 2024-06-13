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INFINITE インフィニット L エル キム ミョンス 実筆 サイン ポラロ
商品番号 B74408930927
商品名

INFINITE インフィニット L エル キム ミョンス 実筆 サイン ポラロ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆実筆サインポラロイド1枚◆新品、未使用◆発送方法は匿名発送となります。◆硬貨ケースに入れて防水の袋にて梱包いたします！◆専用、おまとめ、取置きは出来ません。◆カードにキズや擦れがある場合がございますが海外製品となりますので返品交換できませんので気になる方はご遠慮ください。◆バラ売り、お値下げできません。値下げ交渉のコメント頂いても返信できません。※即購入可能・購入後のキャンセルはお断りします。
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