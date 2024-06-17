新品・未開封◾️King\u0026Prince◾️「ピース」Deartiara盤

即購入OK新品・未開封■King\u0026Prince■5thアルバム「ピース」⭕️DearTiara盤⭕️（ファンクラブ限定盤）DearTiara盤限定特典：ステッカーシート(A6サイズ)付き▷▷King\u0026Princeとうちあげ」応募用シリアルコードは付きません。⭐︎封入特典56Pフォトブック型ジャケット01.静寂のパレード02.MyLoveSong03.なにもの04.That’sEntertainment05.分かってるつもり06.かた結び07.ワレワレハコイビトドウシダ/高橋海人08.CHASEITDOWN09.TLConnection10.Recolor11.きみいろ/永瀬廉12.君に届け13.Happyeverafter映像特典（DVD）LivePerformancefrom2023.7.2King\u0026Princeファンミーティング「King\u0026Princeとうちあわせ」・なにもの・MagicofLove・名もなきエキストラ・Lovin’you・koi-wazurai＊ファンクラブ会員のみ購入可能の限定商品です。既に予約販売期間も終了している為、入手困難なお品になります。▶︎▶︎大切に発送致します！！防水対策＋プチプチに包み、発送事故のないよう心がけます。まわりに喫煙者、ペットはおりません撮影の光の加減で色が実際と異なる場合がございます＊値引き交渉はご容赦お願いします■正規品です■ファンクラブ、オフィシャルショップにて購入しました●すり替え防止のため、返品はお断りしております●◎◎◎当方、誤魔化して販売するつもりは一切ございません。トラブル防止の為にも気になる事、ご不安な点が御座いましたら何なりとご質問下さい◎◎◎あくまでも素人の検品、個人宅保管品という事をご理解頂ける方だけお願いします互いにとって良いお取引きになりますように☺︎#キングアンドプリンス#キンプリ#KingandPrince#King_Prince#永瀬廉#髙橋海人#ティアラ#ファンクラブ限定#Deartiara盤#入手困難 #期間限定#ディアティアラ盤



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