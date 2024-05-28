油絵　額縁入り「　シャチ　」　サイズF6

ご覧いただき有り難うございます。絵画の種類...油彩画・油絵サイズ:F6海で最も強い動物と言われる「シャチ」を描きました。額縁はアクリル仕様で美品ですが、中古品の為、小さな傷 変色は有るものと 理解の上お取引下さい。壁に付ける金物は付属しません。写真のものが全てになります。



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