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油絵　額縁入り「　シャチ　」　サイズF6
商品番号 G33830357402
商品名

油絵　額縁入り「　シャチ　」　サイズF6
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 16,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有り難うございます。絵画の種類...油彩画・油絵サイズ:F6海で最も強い動物と言われる「シャチ」を描きました。額縁はアクリル仕様で美品ですが、中古品の為、小さな傷　変色は有るものと　理解の上お取引下さい。壁に付ける金物は付属しません。写真のものが全てになります。
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