マラドーナ ストラップ フィギュア ガチャ

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商品詳細
10年前ほどに購入した、ディエゴマラドーナのキーホルダーです。リーフレットの番号で言うと、1.2.5番です。2番のみ経年劣化による袋の破れが見られますが、故意に開けたものではございません。サッカーマラドーナガチャカプセルトイフィギュアマスコットストラップキーホルダー
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