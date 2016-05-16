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マラドーナ ストラップ フィギュア ガチャ
商品番号 D64805075012
商品名

マラドーナ ストラップ フィギュア ガチャ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前ほどに購入した、ディエゴマラドーナのキーホルダーです。リーフレットの番号で言うと、1.2.5番です。2番のみ経年劣化による袋の破れが見られますが、故意に開けたものではございません。サッカーマラドーナガチャカプセルトイフィギュアマスコットストラップキーホルダー
http://narcologia.ru/goods/Addict875018.html
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