イーストマン　バイオリン　1/2

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商品詳細
イーストマンの分数バイオリン1/2です。2019年製本体、弓、ケース身長が伸びるのが早く、1年も使っていません。発表会もない年でしたので、外にも持ち出していません。弓・バイオリン共にテープは貼らずに使っていました。※その他、まだ出品できていない分数バイオリンもございます。気軽にお問合せください(^^)●状態子どもが使った中古品にご理解の上、ご購入お願いします。●その他、注意事項自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。発送の際は、袋に入れての簡易梱包で送らせて頂きますので、神経質な方はご遠慮ください。
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