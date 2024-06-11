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管814 YAMAHA YTR-233 トランペット　ハードケース　マウスピース
商品番号 H96234412595
商品名

管814 YAMAHA YTR-233 トランペット　ハードケース　マウスピース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本州、四国、九州地方への発送、送料無料。沖縄、北海道、離島には着払いにて発送。値下げコメントは、即削除。複数購入時のみ、価格変更有。付属品は画像にある物のみ。状態は写真にてご確認下さい。錆び、くすみ、あります。ピストンや、稼働部分については、固着はありません。専門知識がないため、音出しの確認はとれておりません。詳しい購入時期、使用頻度、不明。自己紹介欄に取引の方針、詳細を記入しております。購入前に一読お願いいたします。
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