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6 戦闘メカ ザブングル ウォーカーマシン プロメウスタイプ 1/100　②
商品番号 J96901053614
商品名

6 戦闘メカ ザブングル ウォーカーマシン プロメウスタイプ 1/100　②
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。戦闘メカ　ザブングルウォーカーマシン　プロメウスタイプ1/100スケールバンダイのプラモデルになります。長期間、自宅倉庫に保管されていました。新品、未使用品です。✦箱に歪みがございます。※未使用品ですが、長期保管の為くすみ、埃汚れがございます。※古い物なので代替品が無いため、現状でのお渡しとさせていただきます。ノークレーム、ノーリターンにご理解いただける方のみご購入をよろしくお願いいたします。複数個ご希望の方は、コメント頂ければおまとめ売りも対応致しております。●ザブングルおまとめページはこちら#とーふ戦闘メカザブングルページペット、タバコはナシです。#レトロ#希少#レア#プラモデル#とーふ戦闘メカザブングルページ種類...キャラクター仕様...プラスチック組立キットスケール...1/100Ⅱ
http://narcologia.ru/goods/stage779597.html
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