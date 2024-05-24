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Art Tech製ピックアップ
商品番号 P85753822044
商品名

Art Tech製ピックアップ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。ArtTech製(アートテック)のピックアップになります。昔からアートテックのギターに憧れており某オークションで入手しましたが、取り付けるギターがなく、ずっと保管していた状態でしたので出品することにしました。・フロントPAF-MIDDLE(リード線約30cm)・センター(リード線約24cm)・リヤMIDDLE-FAT(リード線約12cm)確かなパワー感と分離の良さ、磁力が弦振動に影響しにくい作りを兼ね備えた大変優れたピックアップです。ハムバッカーは4芯で、12本のポールピースすべてが可動式になっています。※センターの白ピックアップカバーはオマケです。アートテック製ということで購入はしましたが、ピックアップにアートテック製と書いてあるわけではないので自己判断でお願い致します。
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