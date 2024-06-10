最終値下げ‼️BBM GENESIS 奥川恭伸 30枚限定 直筆サインカード

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ジャンル（スポーツ選手）···野球BBMGENESIS2023東京ヤクルトスワローズ奥川恭伸直筆サインカードです。30枚限定となっています。当ててすぐスリーブ、ケースに入れましたが初期傷等がある場合がありますのでご了承ください。素人判断ですが綺麗な状態に見えます。スリーブ、ローダーにて発送致します。返品不可値下げ交渉承ります、ご相談ください。即購入○#BBM#GENESIS#東京ヤクルトスワローズ#奥川恭伸#直筆サインカード